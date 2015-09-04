Тягнибок прибыл в главное следственное управление МВД на допрос (фото)

Возле здания управления собралось около сотни представителей ВО "Свобода" и примерно столько же правоохранителей, которые охраняют вход в здание, а также находятся в стоящих неподалеку автобусах.

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Олег Тягнибок заявил журналистам, что он не причастен к каким-либо проявлениям терроризма, а также обвинил власть государства в попытке узурпации власти и попытке запретить деятельность ВО "Свобода" как якобы террористической организации.

"Я не получил повестки, не расписывался ни на каких корешках, но узнав через средства массовой информации о допросе, я пришел на него. Я хочу заявить, что никогда не был и не являюсь террористом, не создавал террористической организации. Все это - попытка расправиться со мной и с моими побратимами", - сказал политик.

Также он в очередной раз заявил, что события под Верховной Радой 31 августа - это провокация власти, которая "готовится идти по путинскому сценарию. Любой, кто идет против власти, сразу объявляется агентом Кремля".

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Главное следственное управление МВД в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос Олега Тягнибока, а также членов ВО "Свобода" Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.