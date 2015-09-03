Суд арестовал на два месяца без права внесения залога 16 участников побоища под Радой

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Из 18-ти задержанных в противоправных действиях, для 16-х лиц суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, без права залога", - отметил Шкиряк.

Также он сообщил, что еще одному из подозреваемых определен круглосуточный домашний арест, а другой сейчас находится в больнице по состоянию здоровья. "В отношении него решение будет принято после того, как он сможет принять участие в судебном заседании", - отметил советник министра.

Остання інформація щодо затриманих за підозрою у скоєнні важких злочинів та кривавого терористичного акту під стінами ВР... Posted by Зорян Шкіряк on Wednesday, September 2, 2015

Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Один нацгвардиец погиб, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.