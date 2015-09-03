В прокуратуре объяснили, почему называли разные цифры погибших под Иловайском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Для идентификации погибших под Иловайском были взяты все потери с 1 августа по 5 сентября, когда наступили Минские договоренности. В процессе идентификации людей, участвовавших в этих событиях, военнослужащих, в том числе которые не были учтены в различных парамилитарных или воинских формированиях, частях и соединениях, - пришлось их отыскивать по всей Украине. И когда они сначала числились пропавшими без вести или погибшими без подтверждающих документов, а затем находились на западе Украины, или в госпитале, или в больнице, то выяснилось, что потерь - меньше", - сказал Матиос.

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Как сообщалось, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, получили ранения 249, 128 взяты в плен и 158 пропавших без вести. Вместе с тем парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в 1 тыс. человек.

Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.

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По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышала 16 тыс. человек.

14 августа главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что для расследования Иловайской трагедии и установления виновных нужно еще несколько месяцев, чтобы получить общую оценку театра боевых действий периода за июнь - начало сентября 2014 года.