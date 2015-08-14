Силы АТО под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 миллионов гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве.

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По его словам, во время боев под Иловайском в августе прошлого года было уничтожено военной техники и вооружения сил АТО на 298 млн 300 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепление. Впрочем, по словам бойцов, нужная подмога так и не поступила.

В то же время российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор не было.