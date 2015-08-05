Матиос объяснил причину вторжения России на Донбасс в августе 2014 года (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве.

Как сообщил Матиос, после начала проведения АТО 7 апреля 2014 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 24 апреля объявил военные учения в приграничных с Донецкой и Луганской областями районах, где была сосредоточена тяжелая военная техника и контингент в количестве 30-40 тыс. российских военнослужащих.

Также Матиос сообщил, что в период с 8 по 23 августа 2014 года по приказам Герасимова по позициям сил АТО в направлении Саур-Могила – Успенка – Амвросиевка с территории РФ систематически осуществлялись массовые ракетно-артиллерийские обстрелы из установок «Град», «Смерч», «Ураган», и это подтверждено доказательствами.

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Для сдерживания сил АТО в направлении Иловайска и недопущения окружения Донецка служебные лица Генштаба РФ осуществляли «формирование военной техникой, вооружением, боеприпасами в районе городов Иловайск, Шахтерск, Торез, Снежное Донецкой области», - отметил он.

По словам Матиоса, с этой же целью было принято решение развязать и вести агрессивную войну против Украины путем вторжения отдельных подразделений ВС РФ, дислоцированных в приграничных районах, на территорию Украины и марша в районе Иловайска для военной поддержки террористов (приказ был отдан подчиненным командирам 24 августа 2014 года. Приказ был реализован тремя батальонно-тактическими группами, личный состав - более 3,5 тыс. человек, около 60 танков, 320 БМД, 60 орудий). В результате этого вторжения украинские войска были окружены подразделениями ВС РФ, а при попытке прорыва 29 августа попали в засаду и были обстреляны подразделениями ВС РФ и подконтрольными им незаконными вооруженными формированиями.

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