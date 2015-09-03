В Ивано-Франковске начался набор в новую полицию

Как сообщает пресс-служба МВД, с 9.00 в помещении Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко (улица Незалежности, 42) официально открылся пункт приема анкет в новую патрульную полицию.

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В торжественной церемонии приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, начальник управления патрульной полиции в Киеве Александр Фацевич, руководство ГУМВД Украины в Ивано-Франковской области и руководители органов местной власти.

"По всей стране идет реформа МВД. Новая полиция уже работает во Львове и Одессе. Мы получили поддержку общественности. Сегодня мы начинаем конкурсный отбор в новую полицию Ивано-Франковска. До 18 сентября будет набрано 200 кандидатов в новую патрульную службу. Уже в январе полицейские выйдут на улицы города", – подчеркнул Арсен Аваков.

В свою очередь Фацевич призвал всех желающих, которые хотят изменить правоохранительную систему своего города к лучшему, подавать заявки в новую полицию. Он также обратился к сотрудникам милиции с предложением принять участие в формировании новой полиции Ивано-Франковска.

Как подчеркнул начальник Главного управления МВД в Ивано-Франковской области Виктор Шкутов, сегодняшний день является определяющим в изменении правоохранительной системы страны, в изменении отношения общества к милиции.

Прием анкет в подразделения патрульной полиции Ивано-Франковская продлится до 18 сентября.