Новая полиция: на очереди Краматорск, Славянск и Мариуполь (видео)

Новая полиция уже вскоре появится в прифронтовых городах Донетчины. Пока что речь идет о Мариуполе, Краматорске и Славянске, сообщает ТСН.ua.

Прием анкет кандидатов стартует 26 сентября. Требования неизменны – здоровье, образование и желание служить честно.

Полиция заменит традиционные патрули правоохранителей. Чтобы привыкнуть к новым стандартам работы, как эксперимент, в Красном Лимане вместо привычных патрулей на службу вышли группы быстрого реагирования. С современными средствами связи и навигации.

"Машины оборудованы специальной техникой. Все это выведено на пульт, который находится в дежурной части. Движение этих машин будет видно дежурным. Весь Красный Лиман разбит на зоны, и каждая машина обслуживает эту зону", - рассказал руководитель ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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Ранее сообщалось, когда в крупных городах Украины появится новая полиция. Были обнародованы полный график и размеры зарплат. Как известно, полицейские уже патрулируют на улицах Киева, Львова и Одессы.