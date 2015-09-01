МВД закупило мигалки для полиции по закрытой процедуре, прикрывшись событиями на Донбассе - СМИ

Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок", пишут Наші гроші.

В обосновании закупки сообщается, что сигналы синего и красного цветов на жидких кристаллах или со светодиодами приобретены для автомобилей патрульной службы внутренних дел. Стоимость комплекта для одного автомобиля составляет 13 500 грн.

Читайте такжеЗакупки Минобороны будут проводиться на открытых электронных торгах - Бирюков

Как отмечается, торги проведены по переговорной процедуре, что позволило МВД не публиковать техническое задание на закупку. Поэтому не обнародовано никаких данных о приобретенном оборудовании. Известно лишь, что мигалки должны быть доставлены на склад МВД в Киеве.

Как известно, МВД выявило недостаток в большей части патрульных автомобилей Toyota Prius, которые были поставлены в Украину японской фирмой "Sumitomo Corporation" в рамках Киотского протокола: авто были оснащены исключительно синими мигалками, а не красно-синими.

"В свою очередь отсутствие красного цвета создает проблемы – полицейский автомобиль без него не может подать сигнал об остановке преследуемому автомобилю. К тому же постоянно включенные синие мигалки создают проблемы для водителей рядом с патрульными из-за их больших размеров, тогда как у красно-синих мигалок размер постоянно включенной панели вдвое меньше", - пишет издание.

Согласно сообщению, фирма, у которой закупили мигалки была создана в апреле 2014 года сразу после назначения нового руководства МВД. Одним из учредителей фирмы является Виталий Крынин, партнером которого является Валентин Ущенко – это владелец фирмы "Скиф лтд" и "Эффект-К", которые в конце 2000-х годов были монопольными поставщиками приборов "Визир" для ГАИ, когда МВД возглавлял Юрий Луценко, нынешний председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Как подчеркнули в издании, МВД в обосновании закупки сообщило, что провело переговорную процедуру, а не открытые торги из-за особого в Украине положения, связанного с частичной мобилизацией для Антитеррористической операции на Донбассе. В обосновании закупки не сообщается, каким образом связаны бойцы АТО и патрульные полицейские, которые начинают работу в мирных городах Украины.