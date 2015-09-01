Луценко выразил сомнение в эффективности дальнейшей работы парламентской коалиции
02:08, 01 сентября 2015Политика
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Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко выразил сомнение, что нынешняя парламентская коалиция сможет эффективно работать, при этом он уверен, что она не распадется.
Коалиция будет жить, вопрос только, будет ли она работать / УНИАН
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
"Коалиция будет жить, вопрос только, будет ли работать. Потому есть вариант просто мумии в мавзолее, лежит и ее не трогают, она просто есть. Есть вариант, когда люди начнут между собой говорить, а не обвинять друг друга в статусе врага Украины", - отметил Луценко.
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Как сообщал УНИАН ранее, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко сообщил, что за поправки к Конституции будут голосовать во втором чтении в конце этого года.
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