Луценко выразил сомнение в эффективности дальнейшей работы парламентской коалиции

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Коалиция будет жить, вопрос только, будет ли работать. Потому есть вариант просто мумии в мавзолее, лежит и ее не трогают, она просто есть. Есть вариант, когда люди начнут между собой говорить, а не обвинять друг друга в статусе врага Украины", - отметил Луценко.

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Как сообщал УНИАН ранее, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко сообщил, что за поправки к Конституции будут голосовать во втором чтении в конце этого года.