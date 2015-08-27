Активисты написали на тротуаре в Санкт-Петербурге историю дела Сенцова и Кольченко

Об этом говорится на странице активистов Gandhi в Facebook.

"В мае 2014 года Александра Кольченко и Олега Сенцова задержало ФСБ. Оба являлись гражданами Украины, но сегодня их судят в Ростове по законам Российской Федерации, - объясняют свои мотивы в заявлении авторы граффити. - Правосудие стало считать их российскими гражданами, когда они пребывали в заключении и не могли повлиять на это".

Группа наших товарищей, неравнодушных к делу Кольченко и Сенцова, нанесла основные пункты этого дела на тротуар улицы Во... Posted by Gandhi on 25 серпня 2015 р.

Активисты отметили, что обвинения в их адрес основаны на "активном участии в протестах, а также показаниях, полученных под давлением".

Читайте такжеAmnesty International сравнила дело Сенцова и Кольченко с процессами сталинской эпохи

"Россия год назад тоже отличается от России сегодня: изменения законодательства зачастую направлены на криминализацию любого недовольства режимом, создается образ протестующего как опасного для общества, - заключают авторы. - Высказывать свое недовольство становится страшно, как и проявлять солидарность с протестующими. Но критика власти не является и не должна становиться терроризмом. Мы за освобождение невиновных", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПриговор Сенцову и Кольченко нарушает международное право и стандарты судопроизводства - представитель ЕС

Как сообщал УНИАН, Сенцова и Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенного в РФ "Правого сектора". Согласно версии российского следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде городов Крыма, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередачи.

25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.