В этом году в украинские вузы вступили более 470 тысяч человек
14:54, 26 августа 2015Общество
0 0
В этом году в украинские университеты вступили 477 тысяч человек, в том числе 307 тысяч первокурсников.
В этом году в украинские университеты вступили 477 тыс человек / dezinfo.net
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования Украины Сергей Квит во время расширенного заседания правительства с участием председателей ОГА.
"В этом году в украинские университеты вступили 477 тысяч человек, в том числе 307 тысяч первокурсников. Мы приняли на обучение 20 тысяч 500 выпускников из Донецкой и Луганской областей", - сказал он.
Читайте такжеВ медицинских вузах увеличили количество мест по госзаказу
Также, по его словам, в украинские вузы вступили 963 выпускника из Крыма.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter