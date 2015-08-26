В этом году в украинские вузы вступили более 470 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования Украины Сергей Квит во время расширенного заседания правительства с участием председателей ОГА.

"В этом году в украинские университеты вступили 477 тысяч человек, в том числе 307 тысяч первокурсников. Мы приняли на обучение 20 тысяч 500 выпускников из Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

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Также, по его словам, в украинские вузы вступили 963 выпускника из Крыма.