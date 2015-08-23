Накануне Дня Независимости СБУ предотвратила теракты на вокзалах Одессы (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, злоумышленники задержаны накануне Дня Независимости сотрудниками Службы безопасности Украины.

В частности, трое местных жителей задержаны на территории одного из гаражных кооперативов, когда они готовили устройства для совершения преступления.

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«У них изъято мощное взрывное устройство с часовым механизмом и компоненты для изготовления взрывных устройств, а также патроны к автоматическому оружию», - подчеркнули в пресс-службе.