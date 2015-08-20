Аваков назначил главой полиции Львова 26-летнего младшего сержанта Зозулю (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что главой патрульной полиции Львова назначен 26-летний младший сержант Юрий Зозуля. Сейчас Юрий - заместитель командира третьего батальона Главного управления патрульной полиции г. Киева.

"С первого до последнего - на Майдане, активный участник Революции Достоинства. Учится в Национальной академии внутренних дел, экзаменами подтверждает образование, которое получил в одном из польских вузов. До своего прихода в патрульную полицию Юрий Зозуля успел поработать в финансовой сфере", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Зозуля за время работы в столичном подразделении отличился в нескольких случаях, когда были составлены админпротоколы на нескольких VIP-персон. В частности, на народного депутата Украины С.Мельничука по ст. 126 КУоАП «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления» и на Г.Суркиса, вице-президента УЕФА по ст. 122-5 КУоАП "Нарушение порядка установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств".

«Это классно и правильно – использовать возможности, которые дает жизнь, тем более – кардинально что-то менять в жизни страны. Не подведу!» – передал Аваков слова Зозули после его назначения главой львовской полиции.

23 августа во Львове в 10-00, в День государственного флага - даем старт Новой патрульной полиции!! 600 новых полицейских... Posted by Arsen Avakov on 19 августа 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что во Львове полиция выйдет на патрулирование на неделю раньше, чем планировалось.