Во Львове полиция выйдет на патрулирование на неделю раньше, чем планировалось

Об этом сообщил председатель общественного консультативного совета при ГУМВД во Львовской области Рустам Курбанов, передает inlviv.net.

«Сотрудники нового правоохранительного ведомства и так готовились по программе в очень сжатые сроки. А сегодня мы узнаем, что начало работы новой полиции во Львове будет не 28, а 21 августа», - сказал Курбанов.

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Сообщается, что накануне своего дебюта полицейские еще усовершенствуют свои умения в управлении патрульными автомобилями. Кроме того, в понедельник, 17 августа, ожидается рабочий визит во Львов первого заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе.

Ранее планировалось, что во Львове и Одессе новая полицейская служба заработает с 28 августа.