Во Львове полиция выйдет на патрулирование на неделю раньше, чем планировалось
Уже со следующей пятницы, 21 августа, Львов будет патрулировать новая полиция.
Об этом сообщил председатель общественного консультативного совета при ГУМВД во Львовской области Рустам Курбанов, передает inlviv.net.
«Сотрудники нового правоохранительного ведомства и так готовились по программе в очень сжатые сроки. А сегодня мы узнаем, что начало работы новой полиции во Львове будет не 28, а 21 августа», - сказал Курбанов.
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Сообщается, что накануне своего дебюта полицейские еще усовершенствуют свои умения в управлении патрульными автомобилями. Кроме того, в понедельник, 17 августа, ожидается рабочий визит во Львов первого заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе.
Ранее планировалось, что во Львове и Одессе новая полицейская служба заработает с 28 августа.