Хакеры взломали сайт Львовской ОГА, разместив на нем фото Путина и чиновников РФ

Как передает корреспондент УНИАН, также на сайте была размещена карикатурная фотография украинского казака с вантузом в руках вместо сабли.

В пресс-службе Львовской ОГА подтвердили информацию о взломе сайта, отметив, что в настоящее время его сделали неактивным и специалисты пытаются восстановить нормальное функционирование сайта.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля хакеры уже взламывали сайт Львовского областного совета, на котором установили видеопропаганду террористической организации «ДНР».