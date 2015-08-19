Хакеры взломали сайт Львовской ОГА, разместив на нем фото Путина и чиновников РФ
11:50, 19 августа 2015Общество
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Сегодня хакеры взломали официальный сайт Львовской облгосадминистрации, разместив на нем фотографии президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с надписью: „Сало Усраине, героям сало”.
На данный момент сайт не работает / скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, также на сайте была размещена карикатурная фотография украинского казака с вантузом в руках вместо сабли.
В пресс-службе Львовской ОГА подтвердили информацию о взломе сайта, отметив, что в настоящее время его сделали неактивным и специалисты пытаются восстановить нормальное функционирование сайта.
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Как сообщал УНИАН, 18 февраля хакеры уже взламывали сайт Львовского областного совета, на котором установили видеопропаганду террористической организации «ДНР».
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