СБУ перехватила разговор, в котором боевики "ДНР" признаются в обстреле Донецка

Это видео СБУ обнародовала сегодня на своем канале на YouTube.

Разговор на видео происходит между террористом, которого называют "Полковник" и неизвестным боевиком.

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Отвечая на вопрос "Полковника", можно ли было поймать тех, кто проводил минометный обстрел Донецка, неизвестный боевик, объясняет, что "там буквально за полкилометра блокпост "Востока", они 15 минут били".

После этого "Полковник" переспрашивает: "Ну и что? Неужели нельзя было их поймать?", на что получает ответ: "Можно было, потому что это бьют наши".

И сам подтверждает "Наши бьют. Я знаю, что обстреливают из миномета Донецк наши. Это я все знаю".

Ранее УНИАН сообщал, что служба безопасности задержала в Запорожье вербовщика боевиков террористической организации "ДНР" с позывным "Димон Б-2.