В Киеве патрульная полиция обнаружила заминированный Lexus

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции на официальной странице в Facebook.

Машина со взрывчаткой была обнаружена во время патрулирования на выходных.

"Часто сообщают о фальшивых минированиях, однако на ул. Краснова, 19, на столичной Борщаговке, оно оказалось настоящим. 807-й экипаж 8-й роты сработал четко и слаженно - обнес территорию, вызвал следственно-оперативную группу. Под машиной таки обнаружили коробку со 100 г взрывчатого вещества и детонатор", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве патрульные полицейские 4-го батальона задержали народного депутата и бывшего командира "Айдара" Сергея Мельничука на белом Lexus RX 350. Как отметил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, Сергей Мельничук почему-то считал, что ему как члену парламента можно управлять чужим автомобилем без удостоверения водителя и техпаспорта, а только с удостоверением народного депутата.