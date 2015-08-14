Журналисты выяснили, как белорусский бизнес поставляет товары на Донбасс в обход Украины

Об этом сообщает издание Euroradio.fm.

В статье сообщается, что в магазинах на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" встречается много продуктов питания белорусского производства.

"В магазинах много белорусских продуктов. Российских, конечно, больше, но и белорусских товаров хватает... , ", - говорится в статье.

Отмечается, что в донецких магазинах много белорусского пива, а еще молочных продуктов, масла и сгущенки.

В статье подчеркивается, что официальный Минск никаких "ДНР/ЛНР" не признаёт, считает эти территории, с которыми никакой легальной торговли через Украину нет, украинскими. С целью выяснить как продукты попадают на территорию "ДНР" и "ЛНР", журналист позвонил на Брестский пивзавод, выдав себя за донецкого бизнесмена, заинтересованного в сотрудничестве.

Сотрудница Брестского пивзавода, чья продукция широко представлена на подконтрольной боевикам территории Донбасса, отказалась вести переговоры о поставках, аргументируя это уже налаженой системой доставки грузов на Донбасс.

"Дело в том, что у нас уже есть представитель в Донецке. Разговаривать надо с ним — он всё расскажет, каким образом и что... Это наши представители, и на данный момент мы работаем с ними", — сообщила она.

В статье подчеркивается, что речь в разговоре шла не об одной отдельной фуре, которая прорвалась через блокпосты украинской армии, а целом торговом представителе.

Торговый представитель, представившийся Николаем, сообщил, что товары попадают на территорию боевиков в обход украино-белорусской границы через Россию и подконтрольные террористам контрольно-пропускные пункты.

"Нет, мы всё равно таскаем через Россию — через Украину мы не завозим ничего. "Успенка" у нас переход...", - сообщил он.

Читайте такжеВ России предложили отправлять санкционные продукты жителям Донбасса

"Безусловно, запрета на поставку продукции белорусских производителей в Донецк или Луганск нет — ни со стороны Киева, ни со стороны Минска. И "субъекты хозяйствования" имеют право заключать контракты на поставку с кем угодно. Если в сферу бизнеса не вмешается большая политика. А она пока молчит. Не знает?", - резюмирует автор статьи.