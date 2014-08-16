Пограничный пункт пропуска «Успенка» в Донецкой области почти уничтожен в результате артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации, жертв среди пограничников нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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«Пункту пропуска «Успенка» в Донецкой области снова подвергся обстрелу. На протяжении последних суток его обстреливали трижды с помощью установок «Град», артиллерии и минометов. К счастью, потерь среди пограничников нет, но инфраструктура пункта почти полностью уничтожена», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, также СНБО отмечает многочисленные случаи вторжения российской авиации в воздушное пространство Украины на участках границы Донецкой и Луганской областей и с территорий Автономной Республики Крым.