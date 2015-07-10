Получить взятку за пропуск в зону АТО технически невозможно - СБУ

Она отметила, система работает в автоматическом режиме и никто не может вмешаться в ее работу.

"Хочу обратиться ко всем гражданам. Будьте бдительны, все кто вам предлагает какие-то деньги за получение этих заявок, за то чтобы ускорить этот процесс - это не соответствует действительности. Это технически невозможно, поскольку сайт работает абсолютно в автоматическом режиме. Операторы получают эти заявки по мере поступления. Они их прорабатывают и предоставляют или не предоставляют разрешение", - сообщила пресс-секретарь СБУ, передает 5 канал.

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Напомним, пограничники сообщают о хакерских атаках на сервер, где хранятся электронные разрешения на пересечение линии разграничения. Упрощенная система получения пропусков линии разграничения в зоне АТО работает уже двое суток и позволяет обрабатывать в несколько раз больше обращений граждан, заявляют в СБУ.