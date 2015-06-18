Очередной российский "гумконвой" пересек границу Украины

Об этом сообщили в МЧС Российской Федерации, передает ТАСС.

"На двух пунктах пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" завершилось таможенное оформление гуманитарного груза в установленном порядке", – утверждают в МЧС России.

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При этом российские представители утверждают, что в таможенных процедурах принимала участие украинская сторона.

Согласно сообщению МЧС России, среди 1 тыс. тонн грузов есть продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" направлены лишь на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.