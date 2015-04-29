Лукашенко напомнил, что идея "русского мира" - это не про Беларусь

Идея "русского мира" не касается Беларуси.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание, что в последнее время много говорится об идее некоего "русского мира".

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"Я так понимаю, что это не про нас. Знаете, часто говорят: слушай, ты чего, мы же русские люди... Это не значит, что мы россияне", - сказал глава Беларуси.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь имеет свою точку зрения и свои впечатления о мире.

"У белорусов может быть своя позиция и своя точка зрения, в том числе по Украине", - сказал он.