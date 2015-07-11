На Донбассе люди травятся некачественной российской "гуманитаркой" - Лысенко

Растет количество случаев отравления людей в оккупированной части Донбасса из-за некачественной «гуманитарной помощи» из России.

Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам Антитеррористической операции Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Он отметил: «Фиксируется увеличение случаев отравления местных жителей, в частности детей, в результате употребления блюд, для приготовления которых используются продукты питания низкого качества и с истекшим сроком годности, прибывающие на оккупированную территорию востока Украины в качестве так называемой «гуманитарной помощи» из России».

Как сообщал УНИАН, РФ с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гумконвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все российские "гумконвои" направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

МЧС РФ 16 июля планирует отправить на оккупированный Донбасс 32-й так называемый «гуманитарный конвой».