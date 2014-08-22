Покрасивший в сине-желтый звезду высотки в Москве "вандал" оказался украинским руфером

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Я и есть тот самый человек, который в порыве искренних патриотических чувств забрался на крышу высотки на Котельнической набережной, и перекрасил украшающую ее звезду в цвета нашего родного украинского флага, а затем там же поднял флаг независимой Украины, о чем у меня имеются фото и видео доказательства", - написал он.

Руфер потребовал освободить граждан России, которых арестовали служители "известного своей справедливостью Российского правосудия" а также выразил готовность обменять себя на Надежду Савченко.

Читайте такжеЗа сине-желтую звезду на шпиле московской высотки уже задержали 4 активистов"Признаю себя виновным в «хулиганстве» и готов предстать перед этим самым судом в обмен на освобождение прекрасной смелой украинской девушки – Надежды Савченко. Она точно ни в чем невиновна, а я-то хоть звезду покрасил", - написал он.

По словам Григория, он работал всю ночь до 6 утра.

"Свой поступок считаю арт-перформансом и посвящаю его Дню Независимости Украины, а также всем ребятам, которые защищают сейчас мою Родину! Слава Україні!", - закончил обращение руфер.