Руфер Мустанг рассказал, как уезжал из Москвы с лицом и руками в краске
21:40, 06 декабря 2014Общество
0 0
В Харькове руфер Мустанг, раскрасивший в желто-синие цвета звезду на сталинской высотке в Москве, и путешенственница Анна Морозова рассказали свои истории пришедшим их послушать студентам.
Мустанг рассказал о побеге из Москвы / 1+1
Мустанг сказал, что обо всех подробностях своей дерзкой операции сможет рассказать лишь лет через десять, пишет харьковское агентство АТН.
Когда же, он, покрасив звезду, ехал в аэропорт, чтобы улететь в Украину, то уже знал, что в России заведено уголовное дело, по которому он может получить 7 лет тюрьмы.
Читайте такжеРуфера Mustang Wanted наградили именным оружием (фото)"Я думал, ну всё, сейчас меня в аэропорту примут. Но не приняли меня в аэропорту. Я реально не мог даже краску смыть. У меня на руках была краска, на лице была краска. На ухе была еще неделю. Ну я весь был в этой краске, короче", - сказал Мустанг.
Напомним, недавно руфер изменил имя на "Слава Україні".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter