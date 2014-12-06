Руфер Мустанг рассказал, как уезжал из Москвы с лицом и руками в краске

Мустанг сказал, что обо всех подробностях своей дерзкой операции сможет рассказать лишь лет через десять, пишет харьковское агентство АТН.

Когда же, он, покрасив звезду, ехал в аэропорт, чтобы улететь в Украину, то уже знал, что в России заведено уголовное дело, по которому он может получить 7 лет тюрьмы.

Читайте такжеРуфера Mustang Wanted наградили именным оружием (фото)"Я думал, ну всё, сейчас меня в аэропорту примут. Но не приняли меня в аэропорту. Я реально не мог даже краску смыть. У меня на руках была краска, на лице была краска. На ухе была еще неделю. Ну я весь был в этой краске, короче", - сказал Мустанг.

Напомним, недавно руфер изменил имя на "Слава Україні".