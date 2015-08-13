Кабмин хочет охладить квартиры украинцев зимой до 16 градусов

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Минздрав и Минрегион хотят, чтобы минимальная температура в квартирах зимой была всего 16 градусов.

Поручения о поисках возможностей для снижения температуры в жилых помещениях дал Кабинет министров профильным министерствам, установив срок - до 15 сентября 2015 года.

Читайте такжеСитуация с подготовкой теплосетей Киева к зиме является критической – эксперты

На данный момент минимально допустимая температура в жилых помещениях - 18°С.