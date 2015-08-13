Кабмин хочет охладить квартиры украинцев зимой до 16 градусов
10:13, 13 августа 2015Общество
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Минздрав и Минрегион инициируют снижение минимально допустимой температуры в квартирах в зимний период на уровне 16 градусов.
Правительство хочет снизить минимальную температуру в квартирах / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Минздрав и Минрегион хотят, чтобы минимальная температура в квартирах зимой была всего 16 градусов.
Поручения о поисках возможностей для снижения температуры в жилых помещениях дал Кабинет министров профильным министерствам, установив срок - до 15 сентября 2015 года.
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На данный момент минимально допустимая температура в жилых помещениях - 18°С.
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