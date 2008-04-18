Милиция обещает, что освободит для Ющенко дорогу в Белую Церковь

Милиция Киевской области обещает принять адекватные меры для свободного проезда высокопоставленных должностных лиц страны в город Белая Церковь, если ее жители снова заблокируют дорогу “Киев-Одесса”.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области.

“При блокировании движения охраняемых лиц (Президента, премьер-министра или председателя Верховной Рады) в г. Белая Церковь милицией будут предприняты адекватные меры для высвобождения проезжей части для проведения запланированных мероприятий этими лицами», - отметили в ЦОС.

В то же время, как стало известно УНИАН, завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намеревается посетить Белую Церковь.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 16 часов почти 2 тыс. жителей Белой Церкви заблокировали автомагистраль «Киев-Одесса», протестуя против строительства сталепрокатного завода в городе.

По факту блокирования автомагистрали Белоцерковским следственным отделом ГУ МВД в Киевской области возбуждено уголовное дело по ст. 279 «блокирование автодорог» Уголовного кодекса Украины.