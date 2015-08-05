Россиянин, критиковавший Кремль, попросил политического убежища в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что на Черниговщине в одном из пунктов пропуска на границе с Россией во время проведения погранично-таможенного оформления к представителям Госпогранслужбы обратился гражданин Российской Федерации, который попросил для себя и своей семьи политическое убежище на территории нашего государства.

В ГПСУ отмечают, что мужчина объяснил, что такое решение он вместе с семьей принял в связи с преследованием на территории России.

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«Во время фильтрационных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками СБУ, было установлено, что данный гражданин на территории России неоднократно привлекался к уголовной ответственности за критику действующей власти. В ходе следствия неоднократно происходили обыски. В 2014 году после начала войны на востоке Украины мужчина не прекращал критиковать действия руководства России, из-за чего было открыто новое уголовное дело», - говорится в сообщении.

Отмечается, что постоянные преследования заставили россиянина покинуть территорию Российской Федерации. Сейчас его вместе с семьей пропустили через границу и направили в миграционную службу.