В Минюсте анонсировали подачу в ЕСПЧ в ближайшее время четвертого иска против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко сегодня во время круглого стола в Киеве.

«Я хочу анонсировать подачу Украиной 4 межгосударственного заявления против РФ в Европейский суд по правам человека. В целом за всю историю работы Европейского суда было подано 16 заявлений», - отметил он.

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Известно, что за последний год Европейский суд по событиям, которые произошли в Украине по захвату Крыма, по Донбассу, уже принял три заявления от Киева против России.

"Сейчас готово 4 заявление, и мы в течение следующей недели закончим оформление доказательной базы", - добавил Петренко.

«В этом заявлении речь идет о новых фактах нарушений прав человека на территории Крыма, в первую очередь прав крымских татар, которые там проживают, страдающих от преследований со стороны оккупационных властей», - отметил министр.

«Мы ставим вопрос перед Европейским судом о наличии политических мотивов преследования наших украинских граждан на территории Крыма оккупационными властями. Речь идет также об украинских активистах», - сообщил Петренко.

По его словам, вторая часть иска касается нарушения избирательных прав украинских граждан. «Вы знаете, что многие украинские граждане, которые проживают на оккупированной территории, не смогли воспользоваться своим конституционным правом полноценно принять участие в выборах в Верховную Раду, которые состоялись в прошлом году. У нас много заявлений от пострадавших, большая доказательная база», - сказал Петренко.

Он выразил надежду, что четвертое дело «Украина против России» будет принято к производству ЕСПЧ и максимально быстро будет рассмотрено этой международной организацией.