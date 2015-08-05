На Луганщине СБУ поймала наемника с паспортом гражданина РФ и наркотиками
10:50, 05 августа 2015Общество
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Неподалёку от населенного пункта Бахмутовка Луганской области сотрудники СБУ совместно с военнослужащими одного из подразделений Вооруженных сил Украины задержали гражданина Российской Федерации.
На Луганщине задержали российского наемника / СБУ
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 48-летний россиянин прибыл в Украину с намерением вступить в незаконное вооруженное формирование на временно оккупированной территории.
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«Мужчина не сразу понял, кто его задержал, приняв украинских военнослужащих за боевиков «ЛНР». Поэтому откровенно сообщил, что хочет вступить в террористическую группировку и попросил выдать ему оружие», - отмечается в сообщении.
При себе он имел паспорт гражданина Российской Федерации, два ножа и наркотики, добавили в СБУ.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства пребывания задержанного на территории Украины.
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