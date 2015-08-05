На Луганщине СБУ поймала наемника с паспортом гражданина РФ и наркотиками

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 48-летний россиянин прибыл в Украину с намерением вступить в незаконное вооруженное формирование на временно оккупированной территории.

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«Мужчина не сразу понял, кто его задержал, приняв украинских военнослужащих за боевиков «ЛНР». Поэтому откровенно сообщил, что хочет вступить в террористическую группировку и попросил выдать ему оружие», - отмечается в сообщении.

При себе он имел паспорт гражданина Российской Федерации, два ножа и наркотики, добавили в СБУ.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства пребывания задержанного на территории Украины.