Правительство выделило 20 миллионов гривень на новые автомобили для МВД - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения Национального университета внутренних дел в Харькове, общаясь с новыми полицейскими, которые проходят подготовку.

По его словам, 30 июля правительство выделило средства на приобретение новых автомобилей для МВД и передал автомобили от одной из государственных компаний.

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"Все правительство работает над тем, чтобы эта реформа состоялась. Вчера нам выделили на заседании правительства 20 млн грн на закупку новых автомобилей, вчера приняли решение от одной из государственных компаний передать нам еще 85 автомобилей. Мы делаем все, чтобы ресурсы шли в этот проект", - подчеркнул Аваков.

Он отметил, что до конца 2015 года в Украине будет 7 тысяч новых полицейских, и с ходом реформы МВД их количество увеличится до 150 тысяч.