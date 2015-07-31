Аваков назвал стоимость подготовки одного полицейского: более 100 тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время посещения Национального университета внутренних дел сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Из 128 тысяч примерно 90% средств - это средства из государственного бюджета, а остальные - это средства, которые мы получаем от наших партнеров из Европейского Союза, Америки и Японии», - сказал Аваков.

Он отметил, что эти расчеты проводятся для того, чтобы понять, какой темп реформ системы МВД может выдержать государственный бюджет Украины.

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В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что Украине необходима дополнительная помощь, правительство проводит переговоры с западными партнерами, чтобы получить помощь в проведении реформы МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что в Харькове новая полиция выйдет на патрулирование 19 сентября. Сотрудники патрульной полиции Киева начали работу 4 июля.

Премьер подчеркнул, что в создании новой полиции Украине помогают Канада и США, однако главные затраты осуществляет Кабинет министров Украины.