На Хмельнитчине разыскиваемый заключенный-беглец обстрелял блокпост милиции, в области введен план "Гром"

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Хмельницкой области.

"На территории области введен план "Гром". Весь личный состав собран по тревоге", - говорится в сообщении.

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Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Хмельницкой областной милиции Инна Проник, во время обстрела блокпоста ни один из работников милиции не пострадал. Сейчас заключенный-беглец скрывается в лесах Городокского района. Для его поисков правоохранители задействовали один беспилотник.

Вместе с тем правоохранители напомнили приметы злоумышленника: "Гадзина Роман Анатольевич: черная футболка, на которой спереди розовым цветом нарисовано лицо человека и нанесена надпись на английском языке; льняные шорты серого цвета; кроссовки белые с черными вставками. Небритый, на лице щетина двухнедельной давности".

Как сообщал УНИАН, утром 25 июня в Хмельницкой области во время планового этапирования на станции Скибнево совершили побег шестеро осужденных. Заключенные напали на стражу, ранили двух конвоиров и завладели их табельними пистолетами.

По состоянию на 27 июля, сотрудники милиции задержали пятерых преступников.