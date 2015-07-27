На Хмельнитчине милиция поймала пятерых заключенных-беглецов, на свободе остается один

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, к поискам последнего беглеца привлечены все силы и средства органов внутренних дел.

Осужденных удалось задержать благодаря неравнодушным гражданам, которые звонили в милицию и сообщали, в каких местах они видели похожих людей, добавили в пресс-службе.

Читайте такжеСостояние конвоиров, раненых заключенными во время бегства, удовлетворительное - милиция Хмельницкой области

Как сообщал УНИАН, утром 25 июня в Хмельницкой области во время планового этапирования на станции Скибнево совершили побег шестеро осужденных. Заключенные напали на стражу, ранили двух конвоиров и завладели их табельными пистолетами.

Раненые военнослужащие госпитализированы. Один из них - прапорщик Национальной гвардии - ранен в обе руки, другой - часовой солдат - имеет ранение бедра.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 393 (побег из-под стражи) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

25 июля были задержаны четыре из шести сбежавших.