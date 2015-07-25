На Хмельнитчине во время этапирования из поезда сбежали шестеро осужденных

Сегодня утром в Хмельницком районе Хмельницкой области во время планового этапирования на станции Скибнево совершили побег шестеро осужденных.

Об этом сообщили в ГУ МВД Украины.

Отмечается, что мужчины совершили нападение на караул, ранили двух конвоиров и завладели их табельными пистолетами.

«Все работники милиции подняты по тревоге, в области объявлен план «Серена» по поиску и задержанию беглецов», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что раненые военнослужащие госпитализированы. Один из них - прапорщик Национальной гвардии Украины - ранен в обе руки, второй - часовой солдат - имеет ранение бедра.

Милиция призывает жителей Хмельницкой области быть осмотрительными: «При появлении подозрительных лиц вблизи населенных пунктов сразу сообщайте по телефону 102».