По открытому конкурсу на должности местных прокуроров за неделю поступило 748 заявок – Шокин

Об этом заявил генеральный прокурор Виктор Шокин, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Он отметил, что создано 5 центров, где работают комиссии по конкурсному отбору на замещение должностей руководителей местных прокуратур: в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепропетровске.

«По состоянию на 26 июля поступило 748 заявок на должности руководителей местных прокуратур», - сказал Шокин. В частности, по Киевской области подано 279 заявок, Днепропетровской – 112, Львовской - 158, Одесской - 122, Харьковской – 77.

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Согласно приказу генпрокурора, возглавил конкурс по отбору руководителей местных прокуратур заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

Кроме того, по словам Шокина, он будет заниматься разработкой положения о конкурсном отборе на замещение должностей в так называемой «молодежной прокуратуре». Эта параллельная прокуратура будет создана из числа лучших студентов юридических факультетов вузов Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 июля этого года начался прием документов для участия в открытом 4-этапном конкурсе на замещение около 700 должностей местных прокуроров.