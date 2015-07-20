ГПУ объявила конкурс на должности местных прокуроров

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

Сообщается, что прием документов продлится до 2 августа текущего года.

"Абсолютно честный и прозрачный конкурс – шанс для всех, кто хочет вместе с нами изменить систему. Если у Вас есть высшее юридическое образование, 5-летний опыт работы в сфере права (или 3 года прокурорского опыта) и желание работать на благо нашей страны – мы ждем вас в своих рядах!" - говорится в его сообщении.

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При этом всю информацию о конкурсе можно найти по ссылке http://www.gp.gov.ua/ua/reforms, отметил зам Шокина.

"Вместе мы сможем победить коррупцию и построить эффективную европейскую прокуратуру, которая будет честно защищать права и интересы украинцев!" - подчеркнул Сакварелидзе.