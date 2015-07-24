В Чернигове отключили вещание телеканала "1+1", кабельный оператор ссылается на технические неполадки

Об этом сообщает ТСН.

Об отключении телеканала написали зрители ток-шоу. "Только что у нас отключили "1+1". Все каналы идут, кроме "1+1". Что у нас происходит?" - написала жительница Чернигова Ирина Коваленко на сайте программы "Право на власть".

Как стало известно редакции ток-шоу, канал выключила структура, близкая к власти.

В течение эфира представители кабельного оператора сообщили о технических проблемах в сети и заверили, что с политикой такое отключение не связано. Однако, вещание до сих пор не восстановлено.

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"Кабельный оператор "ОСНОВА" информирует, что сегодня около 22 час. 18 мин. по неизвестным пока техническим причинам прекращена ретрансляция телеканалов Интер, 1+1, Чернигов. Наша команда прилагает максимум усилий для выявления причины неисправности и ее исправления. Обращаемся ко всем политическим силам с просьбой не использовать данный инцидент в политических манипуляциях общественным мнением", - говорится в сообщении.

Показательно, что после отключения нескольких главных каналов в эфире осталась ТРК Эра, которая показывала выступление кандидата от власти по 205 округу Сергея Березенко.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Чернигов начали прибывать дополнительные силы милиции, которые будут обеспечивать общественный порядок в день голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду по избирательному округу №205.