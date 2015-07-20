Завтра в Ростове-на-Дону состоится первое заседание по делу режиссера Сенцова

Завтра Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону проведет первое заседание по существу по уголовному делу против украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно задержанного в Крыму и безосновательно обвиненного в подготовке терактов.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Владимир Самохин.

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«Завтра пройдет первое заседание, начало в 9.00», - сказал Самохин.

Адвокат сообщил, что интересы Сенцова, кроме него, будет также представлять адвокат Дмитрий Динзе.

По словам Самохина, завтра судья определит порядок проведения заседаний: «в какие дни и как часто они будут проходить».

Как сообщал УНИАН, российские следователи обвиняют Сенцова в создании террористического сообщества, которое якобы действовало на территории Крыма и было структурным подразделением "Правого сектора".

Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ РФ в мае 2014 года в Крыму. Следователи считают, что он организовал поджоги в симферопольском отделении "Единой России" и офисе организации "Русская община". Режиссера также обвиняют в подготовке взрыва у памятника Ленину в Симферополе. В середине апреля 2015 года ему предъявили новое обвинение – в незаконном хранении оружия.

По уголовному делу о подготовке терактов в Крыму, помимо Сенцова, проходят еще три человека: Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

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Афанасьев и Чирний ранее дали признательные показания и, заключив сделку со следствием, были осуждены на 7 лет лишения свободы каждый. Кольченко в настоящее время содержатся в московском СИЗО.

Арест Сенцова и Кольченко продлен до 16 декабря.

Российские и зарубежные деятели искусства и правозащитники не раз высказывались в защиту и поддержку Сенцова и считают обвинения, выдвинутые против него надуманными и политически мотивированными.