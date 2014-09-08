Режиссера Сенцова нет в списках пленных для обмена
18:04, 08 сентября 2014Общество
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Украинский режиссер Олег Сенцов, задержанный в Крыму по обвинению в подготовке терактов, не значится в списках пленных для обмена.
Сенцова нет в списках на обмен пленными / фото facebook/Ekaterina Sergatskova
Об этом на своей странице в соцсети сообщила сестра пленного Наталья Каплан. "Информация об обмене не подтвердилась. Как мне сообщил представитель МИДа, Олега нет в тех заветных списках. Меняют ополченцев на Нацгвардию. Так что праздновать победу рановато", - написала она.
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Как сообщал УНИАН, Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая правоохранительными органами РФ. Ему инкриминируется подготовка терактов. 8 августа Московский городской суд отклонил апелляцию на содержание под стражей Олега Сенцова.
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