Режиссера Сенцова нет в списках пленных для обмена

Об этом на своей странице в соцсети сообщила сестра пленного Наталья Каплан. "Информация об обмене не подтвердилась. Как мне сообщил представитель МИДа, Олега нет в тех заветных списках. Меняют ополченцев на Нацгвардию. Так что праздновать победу рановато", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая правоохранительными органами РФ. Ему инкриминируется подготовка терактов. 8 августа Московский городской суд отклонил апелляцию на содержание под стражей Олега Сенцова.