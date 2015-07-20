Начата служебная проверка милиционеров, отпустивших водителя-виновника ДТП при участии директора ОМКФ

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сообщение о наезде на 54-летнего одессита поступило в дежурную часть Приморского райотдела милиции. Установлена личность владельца авто, мужчина опрошен.

Согласно сообщению, по данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Сейчас показания владельца машины проверяются, а относительно правоохранителей, которые его отпустили, сотрудниками регионального Управления внутренней безопасности МВД проводится служебная проверка. После ее завершения действиям милиционеров будет дана правовая оценка.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 июля, после завершения 6-го ОМКФ, автомобиль Mercedes сбил директора ООО «Украинский кинофестиваль» - компании-учредителя Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) Сергея Ященко. Потерпевший госпитализирован, у него сотрясение мозга, рана головы, сильно травмирована нога.

О происшествии на своей странице в Facebook 19 июля написал председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

«Вчера поздно ночью, по всем достоверным данным, машина, новый черный Mercedes без номеров, на улице Азарова, сбила директора Одесского кинофестиваля и, на глазах милиции, скрылась с места происшествия. Местные милиционеры с первой минуты начали скрывать детали происшествия и заметать следы. Так как это всегда происходило в прошлом. И я, и начальник УВД очень серьезно настроены. Мы найдем преступника, а этих коррумпированных милиционеров посадим вместе с ним на скамью подсудимых», - написал Саакашвили.

20 июля председатель ОГА в Facebook написал, что милиция задержала водителя автомобиля, сбившего Ященко.