Саакашвили: Неизвестные на автомобиле сбили директора ОМКФ, милиция заметает следы

20:26, 19 июля 2015
Общество
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Председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что неизвестные на автомобиле ночью сбили директора Одесского международного кинофестиваля и на глазах у милиционеров скрылись с места происшествия.

Фото УНИАН

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Вчера, поздно ночью, по всем достоверным данным, машина, новый черный Мерседес без номеров, на улице Азарова, сбила директора Одесского кинофестиваля и на глазах милиции скрылась с места происшествия. Местные милиционеры с первой минуты начали скрывать детали происшествия и заметать следы. Так как это всегда происходило в прошлом. И я, и начальник УВД очень серьезно настроены. Мы найдем преступника, а этих коррумпированных милиционеров посадим вместе с ним на скамью подсудимых. Не позволим отмазать, как это всегда происходило с мажорами до сих пор. Старые методы с новыми властями Одесской области не пройдут! Не на тех нарвались!», - написал Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, 6-й Одесский международный кинофестиваль проходил 10-18 июля.

Вчера, поздно ночью, по всем достоверным данным, машина, новый черный Мерседес без номеров, на улице Азарова, сбила дирек...

Posted by Mikheil Saakashvili on 19 Июль 2015 г.
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