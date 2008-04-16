Еврокомиссия запретила словацкую свинину из-за вспышки чумы
01:14, 16 апреля 2008Общество
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ЕК продолжает следить за ситуацией
Еврокомиссия запретила импорт и экспорт свинины из Словакии из-за вспышки свиной чумы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято вчера.
Кроме запрета на экспорт и импорт свиней из Словакии в страны-члены ЕС и третьи страны, Еврокомиссия также запретила экспорт и импорт свиной спермы и эмбрионов.
Вспышка свиной чумы была зарегистрирована на одной из ферм в Словакии в районе Левице.
Еврокомиссия продолжает мониторить развитие ситуации, и вернется к рассмотрению вопроса по ограничительным мерам на заседании Постоянного комитета по вопросам здоровья животных и продовольственной цепи в понедельник, 21 апреля.
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