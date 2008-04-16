Еврокомиссия запретила словацкую свинину из-за вспышки чумы

Еврокомиссия запретила импорт и экспорт свинины из Словакии из-за вспышки свиной чумы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято вчера.

Кроме запрета на экспорт и импорт свиней из Словакии в страны-члены ЕС и третьи страны, Еврокомиссия также запретила экспорт и импорт свиной спермы и эмбрионов.

Вспышка свиной чумы была зарегистрирована на одной из ферм в Словакии в районе Левице.

Еврокомиссия продолжает мониторить развитие ситуации, и вернется к рассмотрению вопроса по ограничительным мерам на заседании Постоянного комитета по вопросам здоровья животных и продовольственной цепи в понедельник, 21 апреля.