СБУ задержала на Киевщине двух торговцев оружием (фото)

В городе Ирпень Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух торговцев оружием.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Житель Ирпеня и киевлянин пытались наладили нелегальный канал поставки огнестрельного оружия, в том числе и из-за рубежа. Во время обысков в жилье задержанных правоохранители изъяли 17 боевых пистолетов австрийской марки «Glock», более 50 магазинов к ним, десять единиц автоматического оружия американского и украинского производства, 40 тысяч патронов различных калибров.

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Сотрудники спецслужбы также обнаружили оборудование для переделки и сборки оружия и изготовления боеприпасов.

Открыто уголовное производство по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.