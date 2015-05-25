СБУ задержала за торговлю оружием российского неонациста-порнодилера, связанного с "Правым сектором" (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ

«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Житомирщине местного жителя, который пытался организовать незаконную продажу оружия и боеприпасов из зоны проведения антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

СБУ установило, что злоумышленник много лет прожил в России, где он известен как неонацист, основатель русской фашистской организации «Легион «Вервольф».

Как отмечают в СБУ, «задержанный неонацист ранее был дважды судим на территории Российской Федерации: за попытку взорвать спорткомплекс «Олимпийский» во время еврейского фестиваля и хранение наркотиков. Однажды он получил приговор и в Украине за изготовление, сбыт и распространение порновидеопродукции с участием несовершеннолетних мальчиков».

Читайте такжеСБУ задержала в Мариуполе экс-мэра одного из городов, который организовал сепаратистское псевдореферендумПо данным СБУ, вернувшись в Украину, злоумышленник поселился в районном центре на Житомирщине и даже стал политическим советником одной из общественных организаций региона. С начала 2015 года он наладил поставки оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции для незаконной перепродажи.

Сотрудники СБУ задержали торговца оружием при попытке сбыта двух гранат Ф-1. В ходе обысков правоохранители также изъяли переоборудованный под травматические патроны пистолет «Беретта» и еще одну боевую гранату.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления каналов поступления боеприпасов и лиц, причастных к противоправной сделки.

Справка. Согласно информации открытых источников, учредителем организации "Легион "Вервольф" был одессит Игорь Пирожок, который в России был неонацистским активистом.

Был судим в России за соучастие в убийстве.

В украинских СМИ в мае-июне 2014 года фигурировал как политсоветник "Правого сектора в Бердичеве и Бердичевском районе" Роман Чирка и "представитель "Правого сектора".

В декабре 2014 года был исключен из организации.