Увеличилось количество пострадавших в ходе конфликта в Мукачево - Закарпатская ОГА

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Закарпатской ОГА со ссылкой на начальника управления Василия Скрипа.

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По его словам, в настоящее время официально зафиксировано 14 раненых. «Добавился пациент, который не был непосредственно в зоне инцидента, он кого-то преследовал в Перечинском районе, принимал участие в операции, он обратился в участковую больницу, получил легкое ранение, и мы включили его в официальный список пострадавших в результате этих событий», - сказал Скрип.

Сейчас на стационарном лечении в областной клинической больнице находятся 7 человек, еще 2 - в центре нейрохирургии в Ужгороде.

Тяжелого раненого (с огнестрельным ранением головы) перевели из Мукачево в Центр нейрохирургии в Ужгороде 14 июля. «Консилиум врачей дал разрешение на транспортировку, поэтому мы его и перевели», - добавил Скрип.

Все больные, кроме тяжкого, средней степени тяжести. "У некоторых больных появились психологические моменты, симптомы депрессии, на это обратили внимание. Сейчас, когда они выходят из травматологических проблем, будем заниматься уже и психотерапевтически", - отметил начальник управления.

Со слов Скрипа, все раны пулевые. «Имеем двух раненых в голову, причем одна легкая травма головы, одна тяжелая. Есть еще один стабильный больной средней тяжести в сосудистой хирургии, он сейчас самый тяжелый после человека в коме», - добавил начальник управления.

Также, по его словам, официально пока есть данные об одном погибшем в результате инцидента. «Я могу говорить только с конкретных фактов, а пока мы имеем лишь тело одного погибшего в прозектуре Мукачевской ЦРБ. Этот боец был ранен в бедро и живот», - уточнил Скрип.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлено, 4 задержаны.

Сообщалось, что в результате инцидента в Мукачево пострадало 13 человек, погибло по меньшей мере двое.