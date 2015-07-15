Суд арестовал двух бойцов "Правого сектора"

Об этом сообщает ТСН.ua.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для задержанных в Закарпатье бойцов "Правого сектора" - их будут содержать под стражей до 11 сентября.

Бойцов обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и теракт.

В то же время "Правый сектор" заявляет, что им не сообщили о времени проведения заседания и не пустили адвокатов к задержанным. Организация собирается подавать апелляцию.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие.

По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.