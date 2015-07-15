Суд арестовал двух бойцов "Правого сектора"

18:09, 15 июля 2015
Политика
1403 0

Суд избрал меру пресечения для участников конфликта в Мукачево.

Фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН.ua.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для задержанных в Закарпатье бойцов "Правого сектора" - их будут содержать под стражей до 11 сентября.

Бойцов обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и теракт.

В то же время "Правый сектор" заявляет, что им не сообщили о времени проведения заседания и не пустили адвокатов к задержанным. Организация собирается подавать апелляцию.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем в субботу, 11 июля, произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие.

По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter