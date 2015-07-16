Госдеп США назвал неприемлемым произошедший в Мукачево конфликт

Об этом сообщает ТАСС.

"Акты насилия, о которых вы говорите, являются абсолютно неприемлемыми", - ответил он на вопрос журналистов в ходе регулярного брифинга.

Кирби также призвал украинских граждан "разрешать конфликты мирным путем без самосуда". "Мы ожидаем, что все украинцы, независимо от их принадлежности к той или иной организации, будут уважать закон", - указал он.

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Представитель внешнеполитического ведомства также призвал Киев ускорить переход добровольческих батальонов в прямое подчинение государству. "Выбор метода реализации перехода зависит от самого правительства Украины, мы же продолжаем призывать Киев завершить эту интеграцию как можно скорее, учитывая и события, произошедшие в минувшие выходные", - отметил руководитель пресс-службы госдепартамента.

При этом Кирби подчеркнул, что США не проводят подготовку подразделений "Правого сектора". "США не тренируют ни одного члена "Правого сектора", - сказал он.

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Ранее УНИАН сообщал, что 11 июля при въезде в Мукачево вооруженные автоматическим стрелковым оружием заблокировали дорогу в город, стрельба произошла в районе Красной горки.