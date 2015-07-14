Главный инспектор Львовской таможни получил пять лет тюрьмы за взятку

К пяти годам лишения свободы приговорен главный инспектор международного пункта пропуска Львовской таможни.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Таможенника с коллегой задержали сотрудники ведомства и прокуратуры во время получения взятки в размере четырех тысяч долларов от предпринимателя за помощь в беспрепятственном ввозе в Украину партии мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

Суд признал главного инспектора виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Судебный процесс по делу его сообщника продолжается.