СМИ: В центре Донецка взорвался автомобиль, за рулем которого была женщина (фото)

Как пишет Новое время со ссылкой на пользователей соцсетей, инцидент произошел около 8:00. Женщина осталась жива.

Читайте такжеВ общежитиях ДоНУ поселились около 2 тысяч боевиков "ДНР" - Аброськин

В соцсетях также сообщают о заложенной взрывчатке в авто.

#Донецк Взорванная на Топазе машина.Автомобиль был заминирован,взорвался прямо на дороге. pic.twitter.com/xUhk5OSR32 — Ukrainian Mistress (@JuMistress) 14 Липень 2015

По непроверенной информации, взрывное устройство было заложено под пассажирское сиденье.