СМИ: В центре Донецка взорвался автомобиль, за рулем которого была женщина (фото)

09:45, 14 июля 2015
Общество
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Легковой автомобиль с женщиной-водителем взорвался в центре оккупированного террористами Донецка на улице Куйбышева.

twitter.com/JuMistress

Как пишет Новое время со ссылкой на пользователей соцсетей, инцидент произошел около 8:00. Женщина осталась жива.

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В соцсетях также сообщают о заложенной взрывчатке в авто.

По непроверенной информации, взрывное устройство было заложено под пассажирское сиденье.

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