СМИ: В центре Донецка взорвался автомобиль, за рулем которого была женщина (фото)
09:45, 14 июля 2015Общество
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Легковой автомобиль с женщиной-водителем взорвался в центре оккупированного террористами Донецка на улице Куйбышева.
Выжившая в результате взрыва женщина / twitter.com/JuMistress
Как пишет Новое время со ссылкой на пользователей соцсетей, инцидент произошел около 8:00. Женщина осталась жива.
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В соцсетях также сообщают о заложенной взрывчатке в авто.
#Донецк Взорванная на Топазе машина.Автомобиль был заминирован,взорвался прямо на дороге. pic.twitter.com/xUhk5OSR32
— Ukrainian Mistress (@JuMistress) 14 Липень 2015
По непроверенной информации, взрывное устройство было заложено под пассажирское сиденье.
Не хило так бомбануло. pic.twitter.com/EQpgdhWm7Q
— Ukrainian Mistress (@JuMistress) 14 Липень 2015
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